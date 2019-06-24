وثائق| السير الذاتية لمرشحي الوزارات الأربع

2019/06/24 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب العراقي (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حصل "ألترا عراق"، على السير الذاتية لمرشحي أربع وزارات شاغرة في الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والتي وصلت إلى مجلس النواب وهم كل من ياسين الياسري لحقيبة الداخلية، وسفانة الحمداني لحقيبة التربية، وفاروق أمين لحقيبة العدل، ونجاح الشمري لحقيبة الدفاع.

كان جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين، تضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، والتصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة، فضلًا عن قراءة ومناقشة بعض مشاريع القوانين.

السيرة الذاتية لياسين الياسري

السيرة الذاتية لياسين الياسري

السيرة الذاتية لنجاح الشمري

السيرة الذاتية لنجاح الشمري

السيرة الذاتية لسفانة الحمداني

السيرة الذاتية لفاروق أمين

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