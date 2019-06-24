مقاتلات تركية تقصف مناطق في اقليم كوردستان

2019/06/24 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية التركية صباح اليوم الاثنين غارات على مناطق ضمن الحدود الادارية لقضاء زاخو في محافظة دهوك.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن طائرتين حربيتين تابعة للجيش التركي شنت قصفا على عدة مناطق داخل القضاء.

هذا ولم تعرف الخسائر التي نجمت عن القصف.

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