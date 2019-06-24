نينوى تعلن انتهاء أزمة الحرائق في حقول الحنطة والشعير

2019/06/24 | 12:00

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بغداد:سومر نيوز

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، الاثنين، عن انتهاء أزمة الحرائق في حقول الحنطة وا...

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