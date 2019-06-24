السلطات العراقية تعلن قتل 14 عنصرا من داعش بكركوك

2019/06/24 | 12:00

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين عن مقتل 14 عنصرا من تنظيم داعش بعملية نفذتها قوات العمليات الخاصة...

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