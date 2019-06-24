الدليمي: تحالف الاصلاح انتهى وخارطة سياسية جديدة ستظهر قريبا

2019/06/24 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائب عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي, الاثنين, عن قرب ظهور خارطة سياسية جديد, مشيرة إلى أن تحالف الاصلاح انتهى ولم يعد له وجود مؤثر.وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالف الاصلاح تصدع تماما ولم يعد له وجود او تاثير في العملية السياسية خاصة بعد ان انسحب 17 نائب من الوطنية والتحقوا […]

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