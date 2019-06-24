نائب: العائدات النفطية لعام 2019 توازي ميزانية دولتين

2019/06/24 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف عضو مجلس النواب آراس حبيب كريم، عن تحقيق العراق عائدات نفطية خلال الربع الأول من 2019 توازي ميزانية دولتين في ثلاثة

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