2019/06/24 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ،اليوم الاثنين، أنه أوقف وبأمر قضائي أحد أمراء أفواج الطوارئ التابعة لمديرية شرطة بغداد بعد اعتراف عنصر من حماياته عليه بابتزاز أصحاب (الجنابر) والبسطيات بالمال مقابل السماح لهم بمزاولة عملهم.وذكر بيان للمكتب ، أن “ المنتسب قد اعترف على الضابط الذي أوقفته مفتشية الداخلية في وقت سابق من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضابط متورط بابتزاز أصحاب البسطات بقبضة العدالة النعيم نيوز.

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