اراس حبيب : ايرادات النفط خلال 3 اشهر توازي ميزانية دولتين جارتين

2019/06/24 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للمؤتمر الوطنيّ العراقيّ آراس حبيب كريم أن لغة الأرقام كثيراً ما تفضح الواقع ، لكنها أصدق من التوقعات والتعهدات والآمال العريضة ، حيث حقق العراق في الربع الأول من عام 2019 عائدات نفطية توازي ميزانية دولتين جارتين .وأضاف حبيب في بيان صحفي اليوم الإثنين ، أن في تلك الدولتين لا توجد […]

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