واشنطن تكشف “السبب الحقيقي” لتأجيل الضربة العسكرية على إيران

2019/06/24 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ألغى ضربة عسكرية كانت وشيكة على إيران، إثر إسقاط طائرة أميركية مُسيرة قرب مضيق هرمز، فسر نائبه مايك بنس قرار التوقف عن المضي قدما في “معاقبة طهران”.وقال بنس في تصريح صحفي ” إن عدم اقتناع الولايات المتحدة بأن إسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية تم بموافقة القيادة في طهران، […]

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