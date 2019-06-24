2019/06/24 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية اليوم الأثنين، أن مجلس النواب حول الكثير من ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة والقضاء لاتخاذ بها الاجراءات القانونية، فيما بينت أن هناك الكثير من ملفات الفساد الكبيرة يتم تجميدها بالنزاهة والقضاء.وقال عضو اللجنة فهمي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط النيابية: ملفات فساد كثيرة يتم تجميدها في النزاهة والقضاء المركز الخبري الوطني.

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