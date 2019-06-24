التربية تؤجل الدراسة خارج القطر هذا العام لعدم توفر الاموال

2019/06/24 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية تأجيل منح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الحالي بسبب عدم توفر التخصيصات المالية للأعداد المطلوبة الى السنة القادمة2020- 2021.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "وزير التربية وكالة صادق على محضر اجتماع لجنة الاجازات الدراسية في المديرية العامة للعلاقات الثقافية القاضي بتأجيل منح الموافقات الرسمية للدارسين خارج العراق ، وذلك لعدم توفر الغطاء المالي لها هذا العام حسب كتاب المديرية العامة للشؤون المالية / مديرية حسابات الموازنة" .انتهى

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