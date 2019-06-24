2019/06/24 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت هيأة النزاهة، الاثنين، عن تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من ضبط مُعاملتي مُستندي ‏صرفٍ بأكثر من (16) مليار دينارٍ في ديوان المحافظة لم تتمّ تسويتها كلياً.‏ وذكرت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أنَّ “فريق المديريَّة الذي ‏انتقل إلى ديوان محافظة نينوى – قسم الحسابات والموازنة، قام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تعلن ضبط اختلاس بقيمة ستة مليارات دينارٍ من أموال أبنية محافظة نينوى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن ضبط اختلاس بقيمة ستة مليارات دينارٍ من أموال أبنية محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن ضبط اختلاس بقيمة ستة مليارات دينارٍ من أموال أبنية محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).