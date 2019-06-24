الجيل الجديد يحمل بغداد والاقليم مسؤولية تأخر استلام مرتبات موظفي كردستان

2019/06/24 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل عضو برلمان اقليم كردستان عن الجيل الجديد سيروان بابان ، الاثنين ، حكومتي المركز والإقليم مسؤولية تأخير استلام مرتبات الموظفين.وقال بابان في تصريح لـ/المعلومة/، ان “بغداد ارسلت رواتب موظفي الاقليم كاملة وحكومة الاقليم حتى الان لم تسلم الرواتب في وقتها، محملاً بغداد والاقليم مسؤولية تاخير الاستلام”، مؤكدا أن ” اخر مرتب استلمه […]

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