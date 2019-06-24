التربية تعلن تأجيل الدراسة خارج القطر هذا العام لعدم توفر الغطاء المالي

2019/06/24 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تأجيل منح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الحالي بسبب عدم توفر التخصيصات المالية للأعداد المطلوبة الى السنة القادمة 2020 – 2021.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “وزير التربية وكالة (قصي السهيل) قد صادق على محضر اجتماع لجنة الاجازات الدراسية في […]

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