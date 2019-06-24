2019/06/24 | 12:06

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نائب: العراق حقق بالربع الأول من 2019 عائدات نفطية توازي ميزانية دولتين

بغداد/...اكد النائب في البرلمان اراس حبيب، الاثنين، ان العراق حقق بالربع الأول من 2019 عائدات نفطية توازي ميزانية دولتين جارتين.

وقال حبيب في بيان، ان "لغة الأرقام كثيراً ما تفضح الواقع، لكنها أصدق من التوقعات والتعهدات والآمال العريضة، حيث حقق العراق في الربع الأول من عام 2019 عائدات نفطية توازي ميزانية دولتين جارتين" .

واضاف، ان "في تلك الدولتين لا توجد عشوائيات كالتي لدينا، حيث أن أموالهم أقل وواقعهم الصحي والإجتماعي أفضل، بينما أموالنا أكثر وكوارثنا أفظع" ! .

واوضح حبيب: "لا أبرىء نفسي، كل الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية تجاه هذا الواقع، لكن الفرق أنه في الوقت الذي يوجد فيه من يشخص الواقع آملاً في الحل، فإن هناك من يتبع سياسة الإنكار ، وهذه هي الكارثة ".انتهى1

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