2019/06/24 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في وقتنا الحاضر، تنتشر عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أعداد هائلة من المقالات حول فوائد ومضار الأطعمة والمواد الغذائية بشتى أنواعها، مما يسمح للأفكار والحقائق المغلوطة بالتسلل إلى بعض المقالات، وانتشارها على نطاق واسع بين المتابعين.ومن هذا المنطلق، أوردت صحيفة ميرور البريطانية 10 حقائق مغلوطة عن الأطعمة يجب عدم تصديقها، على النحو التالي:1- البرتقال أفضل مصدر طبيعي لفيتامين Cتحتوي الفراولة فعلياً على فيتامين C أكثر من البرتقال، حيث تحتوي كل 100 غرام من الفراولة على 57 ميلي غرام من فيتامين C، في حين تحتوي كل 100 غرام من البرتفال على 42 ميلي غرام من فيتامين C.2- طهي الفاكهة والخضروات يقلل من قيمتها الغذائيةالطهي يدمر بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة مثل الفولات وفيتامين سي.



وكلما طالت فترة تعرض الفاكهة أو الخضار للحرارة، زادت القيمة الغذائية التي تفقدها.



ولكن في بعض الحالات، يتم زيادة الفوائد الصحية للفاكهة والخضار من خلال الطهي.3- الإكثار من تناول الفاكهة يفسد أسنانكالفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الحمض يمكن أن تلحق الضرر بمينا أسنانك إذا تم تناولها بشكل مفرط.



ومع ذلك، فإن السكر في معظم الفواكه لن يفسد أسنانك.4- الجزر يساعدك على الرؤية في الظلامهذه خرافة لكن الجزر يحتوي على فيتامين (A) الذي يساهم في الحفاظ على رؤية جيدة.5- الفاكهة العضوية هي الأكثر صحةهناك فرق ضئيل في التغذية بين الفاكهة العضوية وغير العضوية.6- شرب عصير الفاكهة مغذي مثل تناول الفاكهة الكاملةتحتوي الفاكهة الكاملة على ألياف حيوية ومواد مغذية يتم إزالتها عند عصرها.7- الفواكه المجففة والفواكه الطازجة لها نفس القيمة الغذائيةيمكن للحرارة المستخدمة في تجفيف الفاكهة أن تقلل من كمية بعض العناصر الغذائية الحساسة للحرارة مثل فيتامين C.8- يستغرق هضم العلكة سبع سنواتعلى الرغم من أن معدتك لا تهضم العلكة بنفس الطريقة التي تهضم فيها الأطعمة الأخرى، إلا أنها لا تستغرق وقتاً طويلاً للهضم.9- لا يجب أن تأكل الفاكهة بعد الساعة الثانية بعد الظهرالفاكهة صحية في أي وقت من اليوم.10- يجب أن تؤكل الفاكهة على معدة فارغةلا يوجد دليل علمي يشير إلى آثار جانبية سلبية لتناول الفاكهة قبل الطعام أو بعده.

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