برلين: 160 داعشيا يحملون الجنسية الالمانية قتلوا في العراق وسوريا

2019/06/24 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت الحكومة الالمانية، الاثنين، أن مصير حوالي 160 ارهابيا يحملون جنسيتها مازال مجهولا ويعتقد أنهم قتلوا في العراق وسوريا الى جانب تنظيم “ داعش” الاجرامي.ونقلت صحيفة دي فليت الالمانية في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن الحكومة الالمانية وفي رد على سؤال من قبل الامين العام للحزب الديمقراطي الحر ليندا تويتبرغ عن مصير […]

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