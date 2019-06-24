2019/06/24 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مجلس الوزراء السوري مشروع قانون لإنهاء العمل بمرسوم يفرض غرامة على المركبات التي تغادر سوريا لأكثر من عام دون مراجعة السفارة السورية في بلد المقصد أو العودة.وتعادل الغرامة التي يسعى مجلس الشعب السوري لإلغائها “قيمة السيارة بالسعر المحدد في أوراقها”.ونقل موقع رئاسة الوزراء عن وزير النقل علي حمود أن الأسباب الموجبة لإلغاء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروع قانون لإلغاء الرسوم على المركبات السورية المغادرة النعيم نيوز.

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