2019/06/24 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/خطوة برس عبّر رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن ‏رفضه لرسالة التهديد التي تلقاها رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي.‏ وذكر بيان لمكتب النجيفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “رئيس تحالف القرار العراقي ‏تلقى رسالة من الرئيس برهم صالح، أكد فيها رفضه وإدانته لرسالة التهديد التي تلقاها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح وعبد المهدي يعبّران عن رفضهما لرسالة التهديد التي تلقاها النجيفي وكالة خطوة برس.

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