بعد اسقاط الطائرة: واشنطن وطهران النزول عن الشجرة بات ضروري

2019/06/24 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معمر فيصل خولي* تشهد العلاقات الأميركية الإيرانية حالة من التوتر لم يسبق لها مثيل في تاريخ علاقاتهما بعد الثورة الإيرانية ، إذ

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