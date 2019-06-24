2019/06/24 | 12:14

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تحالف العبادي: نعترض على مبدأ اختيار المرشحين للوزارات الشاغرة

بغداد -

كلمة

كشف ائتلاف النصر، الذي يتزعمه حيدر العبادي، يوم الاثنين،

عن موقفه الرافض بالتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة الذين ارسلهم

رئيس مجلس الوزراء الى رئاسة مجلس النواب.

وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت، ان "النصر لديه اعتراض

على مبدأ اختيار اسماء المرشحين وفق المحاصصة بين الكتل السياسية

المسيطرة على المشهد السياسي".

وأضافت، أن "نواب الائتلاف سيقاطعون جلسة التصويت من اجل الامتناع

عن التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة الذين أرسلهم رئيس الوزراء

الى البرلمان".

وأوضحت، أن "الوزارات الامنية تركت بيد الاحزاب وسيكون لهذا الامر

مخاطر كبيرة على امن البلاد".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، قال اليوم الاثنين،

ان مرشح وزارة الدفاع كان بتوافق امريكي- أردني برعاية وزير الدولة

لشؤون الدول العربية في الخارجية السعودية ثامر السبهان، ورئيس

ائتلاف الوطنية أياد علاوي، مشيراً إلى أنه غير مؤهل لإدارة الوزارة

بالمرحلة القادمة.

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