2019/06/24 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن الخبير في الشؤون الانتخابية عادل اللامي، اليوم الاثنين، ان مقترح تعديل قانون الانتخابات قد يواجه معارضة في البرلمان.وقال اللامي في حديث متلفز بثته “قناة العراقية” وتابعه “المركز الخبري الوطني NNC” ان “التعديل على قانون الانتخابات سيتيح وصول نواب بقوة انتخابية”.وأضاف “التعديل الجديد من المفضل ان يطبق، وهو […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير: مقترح تعديل قانون الانتخابات قد يواجه معارضة نيابية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير: مقترح تعديل قانون الانتخابات قد يواجه معارضة نيابية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير: مقترح تعديل قانون الانتخابات قد يواجه معارضة نيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).