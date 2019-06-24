إصرار على التمادي في العدوانية

2019/06/24 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مثنى الجادرجي عندما يعاود النظام الايراني مجددا ومن خلال الحوثيين التابعين لها في اليمن، الى إستهداف مطار أبها في السعودية، فإنه بمثابة تأکيد مجدد على إصرار هذا النظام على التمادي...أكمل القراءة ←

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