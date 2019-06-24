2019/06/24 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تأجيل منح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الحالي بسبب عدم توفر التخصيصات المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التربية تؤجل الدراسة خارج العراق لعدم توفر الغطاء المالي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التربية تؤجل الدراسة خارج العراق لعدم توفر الغطاء المالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).