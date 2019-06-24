الكشف عن أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة

2019/06/24 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر سياسي مطلع، عن أسماء المرشحين للوزارات الأربع الشاغرة في الكابينة الحكومية.

وذكر المصدر في تصريح صحفي ان "المرشحين هم الفريق[ياسين الياسري]لوزارة الداخلية، واللواء [نجاح العادلي] لوزارة الدفاع، و[سفانه الحمداني]مرشحة التربية و[فاروق الشواني] لوزارة العدل".ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته غداً الأثنين، على إستكمال الكابينة الوزارية.

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