عبد المهدي : سنقدم مرشحين حسب معايير الكفاءة والتوافق وسنستبدلهم اذا تم رفضهم

2019/06/24 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انه سيقدم اسماء مرشحين حسب معايير الكفاءة والتوافق ، وسيقدم غيرهم اذا رفضهم مجلس النواب .وقال عبد المهدي في رسالة للبرلمان :” طلبنا من الكتل السياسية تحديد موعد زمني لتقديم اسماء نهائية متفق عليها لشغل الوزرات الاربع قبل نهاية العطلة التشريعية ” .

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