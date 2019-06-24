عبد المهدي يعقب على تهديد تلقاه النجيفي من “حزب الله”: تهديده يعني تهديدي

2019/06/24 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اوضح المكتب الإعلامي لرئيس تحالف القرار أسامة النجيفي ،اليوم الاثنين، ان الاخير تلقى رسائل تضامن من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن التهديد الذي تعرض له من حزب الله.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنجيفي وتلقته “يس عراق”، أن “أسامة عبد العزيز النجيفي تلقى رسالة من الرئيس برهم صالح، […]

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