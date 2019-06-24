2019/06/24 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفض التصويت على مرشحة التربية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرفض التصويت على مرشحة التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).