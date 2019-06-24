وزير الخارجية الأمريكي يصل الخليج للتشاور مع “الحلفاء” بشأن إيران

2019/06/24 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية في مستهل زيارة للخليج للتشاور مع من وصفهم “بالحلفاء” بشأن إيران.وقبيل مغادرته الولايات المتحدة متوجها إلى السعودية، كشف بومبيو عن الإعلان عن عقوبات اقتصادية جديدة اليوم على إيران مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن تريد إجراء مباحثات مع إيران.وكانت قد

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