روسيا: اتفاق النفط العالمي ساهم في استقرار الأسواق

2019/06/24 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين إن اتفاق منتجي الخام في العالم على كبح الإنتاج أدى إلى تحقق الاستقرار في أسواق النفط وجعل استثمارات القطاع جذابة.

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