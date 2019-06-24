تحذير بشأن أرباح دايملر يضغط على أسهم أوروبا والأنظار على قمة العشرين

2019/06/24 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين بفعل تحذير بشأن الأرباح من شركة دايملر الألمانية المنتجة لسيارات مرسيدس بنز، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع، والتي تجمع

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