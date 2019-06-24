بالوثيقة.. سؤال نيابي لعبد المهدي بشأن مجلس مكافحة الفساد: اعرضوا اعمالكم وما توصلتم اليه

2019/06/24 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عضو اللجنة النائب، ميثاق الحامدي، في كتاب معنون الى رئاسة البرلمان وحصل عليه موقع "الغدير"، انه" يرجى التفضل بعرض اعمالكم وما توصل اليه المجلس منذ تشكيله انفا والى تاريخ كتابنا هذا".

انتهى..م.مالوثيقة..

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