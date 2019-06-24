2019/06/24 | 13:16

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عاجل | مجلس النواب يصوت على عدم منح ثقته لمرشحة التربية سفانة حسين الحمداني

عاجل | مجلس النواب يصوت على عدم منح ثقته لمرشحة التربية سفانة

حسين الحمداني

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