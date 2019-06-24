2019/06/24 | 13:16

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عاجل | البرلمان يصوت على نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري للداخلية

عاجل | البرلمان يصوت على نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين

الياسري للداخلية

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