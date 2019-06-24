البرلمان يصوت على فاروق أمين وزيراً للعدل

2019/06/24 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صوت مجلس النواب، الاثنين، على المرشح فاروق أمين وزيرا للعدل.وقال مصدر نيابي لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، اليوم، على المرشح فاروق أمين وزيرا للعدل “.وكان مجلس النواب عقد، ظهر اليوم، جلسته الـ26 من الفصـــل التشريعـــي الثاني للسنة التشريعية الاولــى من الدورة الرابعة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.انتهى/25

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