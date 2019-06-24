واشنطن تكشف السبب الحقيقي لالغاء الضربة الامريكية لايران

2019/06/24 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]فسر نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك بنس قرار التوقف عن المضي قدما في "معاقبة طهران ،بعدما قال ترامب انه ألغى ضربة عسكرية كانت وشيكة على إيران.

وقال بنس، في تصريح صحفي ، إن عدم اقتناع الولايات المتحدة بأن إسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية تم بموافقة القيادة في طهران، كان أحد أسباب ترامب لإلغاء الضربة الانتقامية في اللحظة الأخيرة.وسبق وأن قلل الرئيس الأميركي من شأن إسقاط طائرة مراقبة مسيرة عسكرية، الخميس الماضي، وقال إنه يشتبه في أنها أسقطت بالخطأ، مشيرا إلى أن "الأمر كان سيختلف كثيرا" بالنسبة له لو كانت الطائرة مأهولة.وقالت طهران إن طائرة مراقبة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" كانت في مهمة تجسس فوق أراضيها، لكن واشنطن قالت إن الطائرة أسقطت فوق المياه الدولية.

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