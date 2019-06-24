2019/06/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وننشر السير الذاتية وكتب المساءلة والعدالة لمرشحي الحقائب الشاغرة : القاضي فاروق أمين لوزارة العدل نجاح الشمري لوزارة الدفاع ياسين الياسري لوزارة الداخلية سفانة الحمداني لوزارة التربية’ التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز الشمري بمنصب وزير الدفاع والياسري بالداخلية وفاروق للعدل وصحيفة العراق تنشر رسالة عبد المهدي للحلبوسي حول الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز الشمري بمنصب وزير الدفاع والياسري بالداخلية وفاروق للعدل وصحيفة العراق تنشر رسالة عبد المهدي للحلبوسي حول الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).