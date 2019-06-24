البرلمان يصوت على فاروق امين الشواني وزيراً للعدل

2019/06/24 | 13:20

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بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، الإثنين، 24 حزيران، 2019، على فاروق امين الشواني وزيراً للعدل.

يتبع...





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