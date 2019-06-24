العراق: الشمري وزيرا للدفاع والياسري وزيرا الداخلية

2019/06/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي على نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين طه حسن الياسري وزيرا الداخلية....

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