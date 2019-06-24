سائرون يتعمد كسر النصاب احتجاجا على مرشح الداخلية.. ومصدر نيابي يؤكد: اكمال الكابينة يتاجل لاشعار آخر

2019/06/24 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد مصدر نيابي اليوم الاثنين, عدم امكانية انعقاد جلسة التصويت على اكمال مرشحي باقي الوزارات في الكابينة الوزارية المزمع انعقادها اليوم بسبب الخلافات حول الاسماء التي قدمها رئيس الوزراء لشغل الوزارات الباقية.

وقال المصدر في تصريح لـ"سكاي برس" إن تحالف سائرون تعمد كسر النصاب احتجاجا...

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