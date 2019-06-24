2019/06/24 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي نظمته القوى السياسية والحزبية والنقابية وقوى المقاومة العربية والإسلامية في بيروت اليوم تحت عنوان “متحدون ضد صفقة القرن” المناهض لورشة البحرين،إنه يجب التركيز على حراك شعبي في فلسطين وفي كل مكان، ويجب سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وإلغاء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حمدان: يجب الرد على مؤتمر البحرين بمؤتمرات فلسطينية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمدان: يجب الرد على مؤتمر البحرين بمؤتمرات فلسطينية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمدان: يجب الرد على مؤتمر البحرين بمؤتمرات فلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).