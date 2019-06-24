2019/06/24 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق وافقت إدارة #الغذاء والدواء #الأميركية، على طلب شركتين لإدراج #دواء يعمل على استعادة النساء للرغبة #الجنسية في مرحلة ما قبل انقطاع #الطمث.ويعتبر دواء “فيليسي” Vyleesi […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا تعرف عن “الفياغرا” النسائية؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا تعرف عن “الفياغرا” النسائية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).