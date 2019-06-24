طفل عراقي يحصد المركز الاول عالميا في الحساب الذهني السريع

2019/06/24 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ خطف الطفل العراقي محمد حسن يوسف التميمي المركز الاول في البطولة الدولية "للحساب الذهني السريع" المقامة في تركيا، للفترة من 22 الى 23 حزيران، والذي شارك فيها فرق من جميع انحاء العالم.وشارك العراق بالطلبة الفائزين الذين حققوا نتائج متقدمة في المسابقة الوطنية التي جرت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٨.

وذكر بيان لمركز تنمية الإبداع في العراق، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إن "استطاع الطفل العراقي محمد حسن يوسف التميمي الحصول على لقب (super champion) في البطولة الدولية للحساب الذهني السريع والتي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية".

واضاف البيان، "التميمي حل ١٨٩ معادلة رياضية من أصل ٢٠٠ معادلة خلال ثماني دقائق فقط"، لافتا الى، انه "تخطى كل المشاركين في فئة المتوسط".

وذكر البيان ان "الفريق العراقي فاز بعدة مراكز متقدمة الى جانب لقب البطولة، حيث تم تحقيق المركز الاول في عدة مستويات في المسابقة الدولية، وهي كالاتي:

لقب Super Champion للمستوى المتوسط

محمد حسن يوسف التميمي

لقب Champion للمستوى المتوسط:

حسين علاء جمعة فئة A

محمد علي كريم فئة B

المركز الأول للمستوى المتوسط:

١.



مؤيد فيصل وليد

٢.



سما زيادرافع

٣.



ابراهيم قيس فؤاد

٤.



روان فؤاد فاروق

٥.



علي خالد حمادي

المركز الثاني للمستوى المتوسط:

١.



رحمة حيدر ناصر

٢.



محمد ماجد حسين

٣.



رغد فوزي سعود

٤.



مينا بكر محمد

٥.



محمد انور عباس

٦.



هيا بكر محمد

٧.



محمد فلاح حسن

المركز الثالث للمستوى المبتدئ:

١.



علي عمر علي

٢.



عبد الوهاب عمر علي

٣.



رؤية فلاح حسن

المركز الثالث للمستوى المتوسط:

١.



حسن نصر عبد الامير

٢.



أحمد مازن خلف

٣.



علي عبدالفتاح شكر

٤.



ليان بكر محمد

٥.



جعفر خالد كاظم

٦.



رند حسين لطيف

٧.



منار ضياءعلي

٨.



علي رضا ضياءعلي

٩.



زين ليث هيثم

واشار الى، ان "العراق شارك الى جانب ١٥ دولة من مختلف أنحاء العالم في هذه البطولة".

وتقام بطولة تركيا إستعداداً للبطولة العالمية والتي ستقام في تايلند نهاية العام الحالي والتي تقيمها المؤسسة العالمية لإستخدام العداد والحساب الذهني العالمية "PAMA".



انتهى/ ع

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