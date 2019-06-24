2019/06/24 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يصوت على منح الثقة لنجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخليةهناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يصوت على منح الثقة لنجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية المركز الخبري الوطني.

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