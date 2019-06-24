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التصويت بالموافقة على فاروق امين وزيرا للعدل


التصويت بالموافقة على فاروق امين وزيرا للعدل
2019/06/24 | 13:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

السياسية

الأثنين 24 يونيو 2019 | 01:17 مساءً | عدد القراءات : 30

التصويت بالموافقة على فاروق امين وزيرا للعدل

التصويت بالموافقة على فاروق امين وزيرا للعدل  

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصويت بالموافقة على فاروق امين وزيرا للعدل ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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