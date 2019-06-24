2019/06/24 | 13:28

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من هو وزير الدفاع العراقي الجديد ؟

الاثنين

24

حزيران

2019 :

01:18 pm

23

اللواء نجاح حسن علي الشمري من مواليد بغداد عام 1967، أي أن وزير

الدفاع الجديد يبلغ من العمر الآن 52 عام، أحيل للتقاعد بناء على طلبه

برتبة لواء عام 2018 وهو لواء قوات خاصة، شغل منصب أمر لواء العمليات

الخاصة خلال الفترة من 2003-2004، ومنصب قائد فرقة العمليات الخاصة من

2004 حتى 2007، كما شغل من قبل منصب أمر فوج قوات خاصة.اللواء نجاح الشمري وزير الدفاع الجديد المرتقب تخرج من الكلية

العسكرية عام 1987 بعدما حصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية، كما

حصل على درجة الماجستير في مجال التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني،

حصل على الكثير من الدورات العسكرية والأمنية المتخصصة والمتقدمة

بالعراق والأردن وأمريكا.

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