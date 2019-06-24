2019/06/24 | 13:28

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مجلس النواب يُصوت على منح ثقته لفاروق امين الشواني وزيراً للعدل

الاثنين

24

حزيران

2019 :

01:17 pm

25

مجلس النواب يُصوت على منح ثقته لفاروق امين الشواني وزيراً للعدل

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