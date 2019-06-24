مدير الاستخبارات العسكرية الامريكية لقناة فوكس نيوز: شاركت بغزو العراق لقتل صدام ترجمة خولة الموسوي

2019/06/24 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير وكالة الاستخبارات العسكرية (DIA) ) الفريق روبرت آشلي جونيور ، في أول مقابلة تلفزيونية لقناة فوكس نيوز انه شارك بغزو العراق لقتل صدام و تخرج الملازم أول روبرت آشلي من جامعة ولاية أبالاشيان عام 1984 وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب في العلوم السياسية.مهامه تشمل: قائد الفصيل في كتيبة الاستخبارات العسكرية رقم...

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