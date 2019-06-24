2019/06/24 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف مصدر نيابي، ان مجلس النواب سيصوت على مرشح حقيبة وزارة التربية يوم الخميس المقبل.





وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه

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