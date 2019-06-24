ارتفاع أسعار الذهب وتصل لاعلى مستوى في ستة أعوام

2019/06/24 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتحوم قرب أعلى مستوى في ستة أعوام الذي لامسته في الجلسة السابقة، إذ قادت مؤشرات من بنوك مركزية كبرى على

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